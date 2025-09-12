La Generalitat Valenciana se personará en el procedimiento judicial de Xúquer Viu contra el Júcar-Vinalopó

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que el Consell se va a personar en el procedimiento judicial instado la entidad Xúquer Viu contra el trasvase Júcar Vinalopó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Mazón ha considerado “sorprendente” esa actuación, al tiempo que ha incidido en que la entidad no procedió de la misma forma cuando en el gobierno valenciano estaba PSOE, Compromís y Podemos.

Xúquer Viu ha pedido la anulación del convenio a diez años del trasvase de agua desde el Júcar al Vinalopó pactado entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y los usuarios del trasvase en la cuenca del Vinalopó, considerando, señala la entidad, que se "hipoteca el futuro" del río Júcar y de l'Albufera. En su demanda, solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anule y deje sin efecto la adenda o convenio a 10 años para el trasvase Júcar-Vinalopó.

Congreso del Agua

El presidente de la Generalitat Valenciana se ha referido a la polémica en torno al trasvase Júcar-Vinalopó después de inaugurar el VII Congreso Nacional del Agua que se celebra este viernes y mañana sábado en Elche.

Más de 140 ponentes se dan cita en un evento que tiene lugar en el centro de congresos ‘Ciutat d’Elx’, que convierte a la ciudad en el epicentro mundial del debate sobre el futuro del agua.

El congreso cumple su séptima edición y por primera vez ha adquirido carácter internacional. Es un foco de debate y la búsqueda de soluciones en las que se combine la conservación y puesta en valor del patrimonio con los paisajes del agua y el medio ambiente.

Además, va a ser un evento en el que se va a profundizar en como Elche ha hecho del uso del agua desde el siglo XVIII un elemento vital y un fundamento del Palmeral.