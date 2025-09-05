La Generalitat Valenciana de luz verde al Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Elche

La dirección general de Administración Local de la Generalitat Valenciana ha dado luz verde al Plan Económico Financiero elaborado por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche a fin de atajar el desequilibrio económico registrado en el presupuesto municipal del pasado año.

Con las medidas contempladas en ese Plan Económico Financiero, que se van a desplegar a lo largo de este año y el que viene, se podrá cerrará las cuentas de ambas anualidades con estabilidad presupuestaria.

El concejal responsable del área de Hacienda, Francisco Soler, ha avanzado esta mañana que se ha iniciado el expediente de amortización de los cinco millones de deuda que estaba previsto, y con ello, ha incidido, el endeudamiento real de las arcas municipales se sitúa “en el 11 %”, que “es uno de los niveles más bajos de la última década”.

El edil ha apuntado que todas las medidas incluidas en el Plan Económico Financiero “se han realizado o se encuentran en proceso de implantación”.

Entre esas medidas están la reducción de las inversiones por valor de cuatro millones de euros; la declaración de indisponibilidad de partidas por 1’7 millones de euros que se ha ejecutado a través de modificaciones presupuestarias; el plan de racionalización en el ámbito de recursos humanos; y la aminoración del préstamo de hasta 30 millones de euros previsto en el presupuesto municipal, que queda fijado en 15,7 millones.

Además, está en proceso de revisión de categorías fiscales de las calles o la inspección del padrón de residuos, que en ambos casos van a ser actualizados.

Lejos de lo que está denunciando desde hace semanas la oposición municipal, Francisco Soler ha defendido que “no hay problemas económicos en el Ayuntamiento de Elche”.

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha subrayado que la aprobación del Plan Económico Financiero “acredita el trabajo bien hecho en materia fiscal y financiera por parte del Ayuntamiento”.