La Generalitat mejora el firme de la calzada de la CV-840 a su paso por Novelda y La Romana

Con una inversión de 570.000 euros

Onda Cero Elche

Elche |

Trabajos en el firme de la calzada de la CV-840 a su paso por Novelda y La Romana.
GVA

La Conselleria de Medio Ambiente ha iniciado los trabajos para mejorar el firme de la calzada en un tramo de la carretera CV-840 a su paso por Novelda y La Romana, en los que se está invirtiendo 570.000 euros.

Se trata de una vía que se encuentra muy degradada a consecuencia del paso de vehículos que soporta, que se cifra en más de 4.400 cada día. De ellos, se estima que más del 14 % son vehículos pesados, camiones relacionados con la actividad de canteras que hay en el entorno de la carretera.

Desde la conselleria se ha explicado que se trata de un vial que se encuentra agrietado y que presenta una superficie irregular lo que supone una conducción incómoda para las personas usuarias de la carretera.

Para dar solución a esa capa se está reforzando la capa de firme existente mediante la ejecución de una nueva de seis centímetros de espesor medio.

Las obras están en marcha y está previsto que se prolonguen durante un mes aproximadamente.

