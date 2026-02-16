Educación

La Generalitat anuncia la inminente licitación de la redacción del proyecto del nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel de Villena

Estima que las obras pueden comenzar en 2027

Onda Cero Elche

Elche |

Imagen de archivo del plano del proyecto de nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel que se ha proyectado en Villena.
Imagen de archivo del plano del proyecto de nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel que se ha proyectado en Villena. | Ayuntamiento de Villena

La Conselleria de Educación ha adelantado que “en las próximas semanas” va a licitar el proyecto del nuevo CEIP Príncipe Don Juan Manuel de Villena.

Por un importe máximo de unos 900.000 euros se está en proceso de adjudicar la redacción del proyecto básico y ambiental, así como de ejecución y dirección de obra y los documentos de dirección de instalaciones, coordinación de seguridad y salud de las obras.

El nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel de Villena agrupará al alumnado que actualmente cursa estudios en el centro que lleva el mismo nombre y en el colegio La Celada.

Los estudiantes reciben sus clases en instalaciones provisionales como consecuencia de que el actual colegio Príncipe Don Juan Manuel permanece cerrado a raíz de los problemas estructurales que presenta.

El nuevo colegio tendrá capacidad para 730 alumnos en 30 unidades educativas, de las que 12 serán de Infantil y 18 de Primaria. Además, contará con dotaciones comunes como gimnasio, comedor, aulas de informática, aula de música y talleres, así como espacios polivalentes adaptados a las necesidades educativas actuales.

Se trabaja con la estimación de que las obras puedan iniciarse el próximo año y se confía en que puedan estar finalizadas a lo largo de 2029.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer