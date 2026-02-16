La Generalitat anuncia la inminente licitación de la redacción del proyecto del nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel de Villena

La Conselleria de Educación ha adelantado que “en las próximas semanas” va a licitar el proyecto del nuevo CEIP Príncipe Don Juan Manuel de Villena.

Por un importe máximo de unos 900.000 euros se está en proceso de adjudicar la redacción del proyecto básico y ambiental, así como de ejecución y dirección de obra y los documentos de dirección de instalaciones, coordinación de seguridad y salud de las obras.

El nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel de Villena agrupará al alumnado que actualmente cursa estudios en el centro que lleva el mismo nombre y en el colegio La Celada.

Los estudiantes reciben sus clases en instalaciones provisionales como consecuencia de que el actual colegio Príncipe Don Juan Manuel permanece cerrado a raíz de los problemas estructurales que presenta.

El nuevo colegio tendrá capacidad para 730 alumnos en 30 unidades educativas, de las que 12 serán de Infantil y 18 de Primaria. Además, contará con dotaciones comunes como gimnasio, comedor, aulas de informática, aula de música y talleres, así como espacios polivalentes adaptados a las necesidades educativas actuales.

Se trabaja con la estimación de que las obras puedan iniciarse el próximo año y se confía en que puedan estar finalizadas a lo largo de 2029.