Los Garres-Elche: Dituro será titular y Sarabia presentará "una alineación cojonuda"

El equipo ilicitano acude a la cita con el máximo respeto al rival a pesar de la diferencia de categorías entre ambos

Felipe Canals

Elche |

El Elche se mide este miércoles por la tarde a Los Garres en el Enrique Roca de Murcia en la primera ronda de la Copa del Rey. A priori, el cuadro franjiverde no debería tener demasiados problemas para superar a un rival que milita en Preferente. Aún así, Los Garres no lo pondrá fácil y Sarabia no se fía del conjunto murciano.

Habrá rotaciones en el Elche, pero Sarabia dejó claro en la previa que sacará "una alineación cojonuda". Dituro jugará en portería, por lo que Iturbe tendrá que seguir esperando una oportunidad. El exguardameta del Atlético de Madrid aún no ha debutado en partido oficial.

Fede Redondo será titular en el centro del campo y también se espera la presencia de otros futbolistas que no están teniendo mucho protagonismo: Bambo Diaby, Héctor Fort, John Chetauya o Adrià Pedrosa. Los canteranos Ali Houary y Adam Boayar, en dinámica de primer equipo, dispondrán de minutos. Además, Nordin y David Hernández estarán en la convocatoria.

La Copa siempre depara sorpresas y la primera se produjo en el Ourense-Oviedo. El equipo gallego apeó al ovetense en la primera eliminatoria. El resto de conjuntos de Primera solventó su eliminatoria, aunque alguno como el Girona lo hizo con bastantes apuros.

El Elche tiene claro que la prioridad es la Liga y este próximo domingo se medirá en Montjuic al FC Barcelona. Antes, hay que resolver la papeleta contra Los Garres. Se espera la presencia de alrededor de 700 seguidores franjiverdes.

