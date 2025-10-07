Los Garres no quiere que el partido de Copa del Rey ante el Elche salga de Murcia

El Elche se medirá a Los Garres en la primera ronda de la Copa del Rey. Será entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre en una eliminatoria que se resolverá a partido único. Falta por cerrar el estadio en el que se disputará el duelo, puesto que el campo habitual de Los Garres no es una opción. El Enrique Roca se postula como principal candidato, pero todavía no hay nada oficial.

José Antonio Ruiz, director deportivo de Los Garres, ha pasado este martes por 'Radioestadio Elche'. En el equipo de la pedanía murciana están ilusionados con recibir a los de Sarabia en Copa del Rey. "Tenía dos preferencias: Betis y Elche", ha afirmado Ruiz.

Los Garres quiere evitar a toda costa que el partido salga de Murcia, puesto que "es un premio para el pueblo" albergar un encuentro de estas características. Se han metido en la primera ronda de la Copa tras remontar en la previa al Manises.

El Enrique Roca del Real Murcia es la primera opción para acoger el partido entre Los Garres y el Elche. Sin embargo, desde la entidad admiten que no hay nada cerrado. El Murcia tiene que jugar también su eliminatoria en casa contra el Antequera, por lo que habrá que buscar la fórmula para que no interfiera. Otra opción es jugar en el Estadio BeSoccer La Condomina, sede de los partidos de UCAM Murcia. Es la 'antigua Condomina'. Los universitarios también tienen que jugar su eliminatoria ante el Cádiz.

Lo que parece descartado es que el partido salga de la ciudad murciana. No se plantean las opciones de Lorca o Cartagena, ya que la idea es jugar lo más cerca posible de Los Garres para facilitar el desplazamiento de sus aficionados.