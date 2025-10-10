Los Garres-Elche, el miércoles 29 de octubre a las 19:00 horas

La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado los horarios de los encuentros correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Elche se medirá a Los Garres el próximo miércoles 29 de octubre a las 19:00 horas. El choque se disputará en el Enrique Roca y la eliminatoria se resolverá a partido único.

A priori, los encuentros en los que están inmersos equipos de Primera serán televisados. Para el Elche llegará en medio de una intensa semana con dos salidas consecutivas en Liga. El sábado 25 tendrá que jugar ante el Espanyol y el domingo 2 de noviembre, volverá a tierras catalanas para enfrentarse al FC Barcelona.

Por ello, se prevé que Sarabia apueste por los menos habituales en el encuentro copero. Será una buena oportunidad para que se reivindiquen y también para ver a futbolistas de la cantera, siempre manteniendo el número mínimo de jugadores con ficha del primer equipo sobre el tapete.

Por su parte, el Eldense visitará al Real Jaén el miércoles 29 de octubre a las 21:00 horas. Los andaluces militan en Segunda RFEF, una categoría por debajo de los azulgranas. Para los de Cabello, la eliminatoria de Copa llegará en medio de dos partidos consecutivos en el Nuevo Pepico Amat ante Murcia y Algeciras.