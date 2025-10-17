Futurmoda registra más de 4.300 visitantes exhibiendo optimismo entre los participantes

La feria Futurmoda, el salón de moda del sector de componentes para el calzado, ha cerrado este pasado jueves sus puertas en Fira Alacant (antes Institución Ferial Alicantina) tras dos jornadas en las que ha registrado más de 4.300 visitantes.

Durante el certamen, los profesionales del sector han podido conocer las últimas novedades en materiales o en tejidos sostenibles así como en componentes tecnológicos y las tendencias de moda para la temporada otoño-invierno 2026-2027.

Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), promotora de la feria, se ha realizado una valoración positiva del desarrollo del certamen, destacando la respuesta de los visitantes profesionales del sector en un contexto económico complejo como el actual.

“El público ha respondido a la llamada del sector y la feria ha vuelto a generar optimismo. Hemos superado los 4.300 visitantes, lo cual es todo un éxito en un contexto económico complejo. La respuesta del público y de las empresas demuestra que el optimismo ha vencido al pesimismo”, ha destacado José Antonio Ibarra, presidente de Futurmoda.

Por su parte, Álvaro Sánchez, director general de AEC ha afirmado que las expectativas con las que arrancó el certamen se han cumplido: “Nos habíamos marcado el objetivo de superar los 4.300 visitantes y lo hemos logrado; las expectativas se han cumplido con creces, tanto por la afluencia como por la respuesta de los fabricantes nacionales e internacionales”, ha recalcado Sánchez.

Futurmoda ha reunido durante sus dos jornadas a 300 expositores.