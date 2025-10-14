Futurmoda convierte de nuevo a Elche en el foco mundial del sector de componentes para el calzado

El sector de componentes para el calzado tiene este miércoles y el jueves una cita ineludible en IFA-Fira Alacant: la celebración de la quincuagésimo cuarta edición de la feria Futurmoda.

En el certamen, que está organizado por la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEEC), se van a presentar las tendencias y novedades para la temporada otoño-invierno 2026-2027.

La feria va a contar con la participación de más de 300 firmas expositoras procedentes, entre otros países de España, Italia, Portugal, Francia y China. Va a dar visibilidad de nuevo al valor productos ecológicos, reciclados y procesos responsables con el medio ambiente. Va a ser en el espacio Green Planet. Además, se potenciarán las zonas de networking, restauración y el Foro de Expertos, como espacios pensados para favorecer el diálogo y la innovación en un sector que año tras año muestra su capacidad para superar obstáculos y adaptarse a contextos internacionales cambiantes, como ha subrayado Álvaro Sánchez, director general de la AEEC.

Por otro lado, Samuel Ruiz, concejal de Promoción Económica de Elche, ha puesto en valor el trabajo que realiza el conjunto del sector productivo de componentes para el calzado, incidiendo en que son parte importante de los motores económicos del municipio.

Exposición ’Sorolla, moda y sostenibilidad’

La nueva edición de Futurmoda va a ofrecer una exposición titulada ’Sorolla, moda y sostenibilidad’, que va a unir arte, moda y conciencia medioambiental en torno a la figura del pintor. En ese espacio se mostrarán trajes pintados a mano con materiales ecológicos. Cada pieza está inspirada en una etapa de la vida de Sorolla. Los diseños se completarán con complementos realizados en cuero de pescado reciclado, recogido en playas del Mediterráneo.

Habrá una decena de trajes creados por la diseñadora Alba García.