Futurmoda arranca en Elche con una jornada con una buena afluencia de visitantes

Este miércoles ha comenzado en IFA-Fira Alcant una nueva edición de la feria Futurmoda del sector de componentes para el calzado. Ha sido inaugurado por el secretario autonómico de Innovación, Jerónimo Mora Pascual.

El certamen, que se celebra hasta este jueves, cumple su edición número 54 y su celebración llega con presencia de 236 expositores en representación de 323 marcas del sector de componentes.

Futurmoda vuelve a convertirse en el epicentro mundial de la innovación, la sostenibilidad y la moda técnica en el sector de los componentes para el calzado. Durante la feria, que se va a prolongar dos días, hasta mañana, se presentan las colecciones para la temporada otoño-invierno 2026/2027.

El certamen va a contar de nuevo con espacios como ‘Futurmoda Green Planet’, dedicada a materiales ecológicos, procesos sostenibles y trazabilidad y en el marco de la misma se va a presentar una exposición titulada ‘Sorolla, moda y sostenibilidad’, que es un homenaje al centenario del pintor valenciano a través de diseños creados por jóvenes artistas con materiales reciclados.