La Fundación Salud Infantil de Elche promueve una cátedra en neurodesarrollo

La Fundación Salud Infantil de Elche, la Fundación García Peralta y la Universidad Nebrija han sumado esfuerzos para la creación de una Cátedra en neurodesarrollo.

Presentada este miércoles en un acto en Elche, la Cátedra Nebrija – Fundación Salud Infantil - Fundación García Peralta en Neurodesarrollo ha surgido con la vocación de convertirse en punto de encuentro para investigadores que van a poner el foco en los trastornos de la comunicación que tienen impacto directo en el neurodesarrollo.

Es una iniciativa une la ciencia, la tecnología y la innovación social con el objetivo de la búsqueda de la mejora de la vida de la infancia desde la evidencia científica y el compromiso social.

Desde la Fundación Salud Infantil, promotora y coordinadora de la Cátedra, se ha destacado este miércoles que la creación de citada cátedra representa “un paso natural en la evolución de la Fundación hacia la producción de conocimiento científico propio, la colaboración interuniversitaria y la transferencia de resultados al ámbito clínico y social”.

La Cátedra Nebrija – Fundación Salud Infantil - Fundación García Peralta en Neurodesarrollo nace con líneas de investigación que abarcan la evaluación multimodal del desarrollo, la plasticidad cerebral en contextos de riesgo, el vínculo afectivo temprano, el lenguaje y la comunicación, y las funciones ejecutivas y la regulación emocional.