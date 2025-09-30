¿Fue un accidente la derrota del Eldense en Tarragona?

El Eldense cayó en Tarragona por 3-0 ante el Gimnàstic. El duelo se decantó en la segunda mitad tras un gran gol de Baselga. En un intervalo de diez minutos en el que el cuadro azulgrana no estuvo fino, el equipo catalán sentenció el partido.

Es la primera derrota de la temporada para el conjunto de Javi Cabello. Curiosamente fue el partido en el que más peligro generó, pero la falta de puntería le pasó factura. El Eldense sigue bien posicionado en la tabla y ahora toca reponerse ante el Juventud Torremolinos.

Analizamos la actualidad del Eldense con Ángel Sánchez, Raúl Patón, Juan Sempere y Miguel Ángel Monera.