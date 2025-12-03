La crónica del tiempo

El frío vuelve a Elche, Crevillent y Santa Pola en un día en el que el viento va a agudizar la sensación gélido

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Charca en el Parque Natural de El Hondo Crevillent-Elche.
Charca en el Parque Natural de El Hondo Crevillent-Elche. | Onda Cero Elche

El primer miércoles del mes de diciembre llega a la comarca del Baix Vinalopó con un descenso significativo de las temperaturas y en el que el viento moderado de noroeste va a incrementar la sensación de frío.

No se descarta que se puedan alcanzar de forma puntual rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Por la mañana habrá nubes que de cara a la tarde desaparecerán., quedando un día más soleado.

La temperatura máxima va a situarse en torno a los 16 grados en Elche y Santa Pola. En Crevillent se va a rondar los 15.

La previsión meteorológica apunta a que mañana jueves continuará el viento moderado, puntualmente algo fuerte, en un día que será también frío y con muchas nubes sobre todo por la mañana.

No se descarta que pueda llover.

El viernes subirán las temperaturas, aunque todavía con viento moderado y el fin de semana apunta a temperaturas suaves, nubosidad variable y viento flojo.

