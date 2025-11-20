La crónica del tiempo

El frío aprieta a partir de este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Termómetro en una calle de Elche en una imagen de archivo.
Termómetro en una calle de Elche en una imagen de archivo. | Onda Cero Elche

Este jueves se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como una jornada soleada con viento en general flojo de noroeste, puntualmente moderado, y temperaturas que continúan bajando.

El termómetro va a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola valores máximos de 17 grados centígrados.

La de hoy va a ser un día frío, pero menos que mañana viernes, cuando se espera que el termómetro se desplome entre dos y tres grados, situándose en valores totalmente invernales. Será una jornada para recuperar la ropa de abrigo.

El viento soplará moderado de noroeste puntualmente con algunas rachas que superarán los 50 kilómetros por hora, sobre todo por la mañana, y que dejarán sensaciones de frío intenso.

El sábado se mantendrán las temperaturas frías, aunque el viento irá a menos.

Por otro lado, el domingo se irán recuperando los termómetros.

