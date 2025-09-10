Francisco Soler, vicealcalde de Elche: “Siempre voy a estar al cien por cien con el Ayuntamiento y jamás habrá ninguna incompatibilidad”

El vicealcalde de Elche y concejal tanto de Hacienda como de Urbanismo, Francisco Soler (PP), ha negado de forma rotunda que pueda incurrir en incompatibilidad compartiendo su tarea en esas tareas municipales con el ejercicio a tiempo parcial en su actividad profesional privada, que es de asesoría fiscal.

Soler ha disfrutado de dedicación exclusiva en su responsabilidad en el Ayuntamiento de Elche desde el inicio del presente mandato, pero este pasado mes de agosto ha solicitado la reducción al 75 % de esa dedicación retributiva, con lo que dispone de un 25 % para percibir una remuneración de su actividad privada.

Con ello, tiene la intención de desempeñar su tarea como responsable de la macro área de Estrategia Municipal, en la que se enmarcan los departamentos de Hacienda y Urbanismo, al mismo tiempo que vuelve a atender a los clientes de su despecho profesional de asesoría fiscal.

El PSOE ha reclamado al Secretario Municipal que emita un informe jurídico analizando si el edil del gobierno local puede incurrir en incompatibilidad, al tiempo que ha instado que el concejal sea apartado de las áreas de Hacienda y Urbanismo.

Por su parte, Francisco Soler ha negado de forma categórica la posibilidad de que pueda acabar actuando de alguna forma que pueda llevar a una incompatibilidad.