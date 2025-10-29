Focus Pyme y Emprendimiento Vega Baja dedicado al turismo gastronómico

5 DE NOVIEMBRE EN ROJALES

El próximo Focus Pyme y Emprendimiento Vega Baja 2025 estará dedicado en noviembre al turismo gastronómico y a los productos locales. Evento empresarial gratuito dirigido a emprendedores y pymes de la provincia de Alicante.

La gastronomía es un sector muy importante en la comarca de la Vega Baja y quiere poner el foco en experiencias y en la calidad para inspirar a los empresarios locales, con el objetivo de impulsar el turismo gastronómico y los clubs de producto.

Este Focus Pyme será el 5 de noviembre y se llevará a cabo en el centro cultural Ciudad Quesada (Rojales), de 09:30 h. a 13:00 h. Si te quieres apuntar tienes que inscribirte en CEEI Elche, CONVEGA, el Ayuntamiento de Rojales o en las diferentes entidades de las comarcas que participan en la organización de la jornada. En la apertura institucional participarán Antonio Pérez, alcalde de Rojales, Carlos Pastor, presidente de CONVEGA, José Javier García, presidente de CEEI Elche, y Rafael Escamilla, jefe del Área de Emprendimiento e Iniciativas Europeas de IVACE+i. En la clausura intervendrá Miriam Trives, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Rojales.

El evento estará presentado y coordinado por la periodista Melania Sala con cuatro sesiones tituladas: "Tendencias y oportunidades del turismo gastronómico como motor de desarrollo local" será la primera con la participación de Joxe Mari Aizega, director general del Basque Culinary Center. La segunda charla será "El turismo gastronómico como herramienta de promoción del destino turístico" con la participación de Andoitz Delgado, chef del Asador Erri Berri, Beatriz Huarte, secretaria general de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH), y Cristina Díaz, jefa de sala del Restaurante Maralba. Luego llegarán las sesiones de Irantzu Hijazo, responsable y gestora del club de producto Euskadi Gastronomika, que impartirá la ponencia "Clubes de producto gastronómico: beneficios y estrategias de valorización territorial" y, por último, se ha organizado mesa redonda titulada "Diseño conjunto de experiencias turísticas: el valor de la cooperación público-privada", con Juan Martínez, director de la EPSO de la UMH, Carolina Cortés, jefa de la Unidad de Producto del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, y Enrique Moltó, geógrafo y coordinador de Centro Gastronomía del Mediterráneo Ua-Denia (Gasterra).

Iniciativa de CEEI Elche, promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador.

