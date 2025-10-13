La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para un hombre por intentar matar a un taxista de Elda

La Fiscalía solicita inicialmente cinco años y medio de cárcel para un hombre acusado de intentar acabar con la vida de un taxista de Elda en el año 2023.

El juicio por esos hechos se va a celebrar este lunes en el Sección Segunda de Audiencia Provincial de Alicante.

El Ministerio Público imputa al procesado un presunto delito de asesinato para el que aprecia la eximente incompleta de alteración psíquica.

Según la calificación de los hechos de la Fiscalía, los hechos sucedieron en la tarde del 14 de septiembre de 2023 cuando el procesado se subió al taxi y le indicó al conductor el destino al que quería llegar. En un momento del trayecto, cuando se encontraban en un camino apartado de tierra, el hombre atacó por

sorpresa al taxista y le pasó un objeto cortante por la cara y por el cuello, lo que le provocó un sangrado abundante. El taxista salió del vehículo con la intención de escapar y, según el relato del

Ministerio Fiscal, el encausado se puso al volante y atropelló a la víctima, que tardó 462 días en sanar de las heridas y las lesiones que sufrió.

El atacante presentaba en el momento de los hechos un deterioro

psíquico global, alucinaciones y alteraciones de la percepción, según la Fiscalía.