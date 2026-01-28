La Fiscalía pide 21 años para tres acusados de violar por turnos a una joven de 16 años en Nochevieja de 2018 en Novelda

La Fiscalía ha pedido 21 años de cárcel para cada uno de los tres hombres que han sido juzgados en la Audiencia Provincial de Alicante acusados de violar por turnos a una joven que tenía 16 años de edad en la Nochevieja del año 2018 en Novelda.

El juicio se ha celebrado este pasado martes y ha quedado visto para sentencia. Durante la vista, la Ministerio Público ha considerado que los tres hombres se dirigieron a la vivienda de uno de ellos con la entonces menor de edad, a la que conocían de vista. Allí presuntamente la violaron por turnos en el cuarto de baño.

Por ello, la acusación pública considera a cada uno de los procesados autor de un delito de agresión sexual agravado por la actuación conjunta de varias personas, además de cooperador necesario del delito del mismo tipo cometido por los otros dos.

Por su parte, las defensas de los hombres han solicitado la libre absolución de los mismos, después de que ante el tribunal los tres procesados negaran que agredieran sexualmente a la joven.

En el juicio también ha declarado distintas personas en calidad de testigos que han afirmado que en la noche en la que sucedieron los hechos vieron a la víctima con los tres hombres encausados.