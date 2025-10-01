La Fireta del Camp d’Elx llega con más de 70 expositores y la reproducción de un poblado rural

Más de 70 expositores han confirmado su participación en la edición de este año de la Fireta del Camp d’Elx, que va a tener lugar del 9 al 12 de este mes en el Paseo de la Estación.

El certamen va a presentar este año una imagen completamente renovada. Tendrá zona maquinaria agrícola y automoción, área de alimentación con productos agroalimentarios del Camp d’Elx y una novedosa área de artesanía en el marco de la recreación de un poblado rural, que quedará ubicado junto a la Oficina Municipal de Turismo. También habrá restauración y un espacio en el que se desarrollarán talleres y espectáculos dirigidos a todos los públicos.

Entre las novedades respecto a ediciones pasadas, se ha programado un espectáculo ecuestre de doma clásica en el Hort del Xocolater.

La granada mollar, el dátil, los aceites o las mieles, junto a los licores, vinos y la repostería tradicional serán protagonista en una nueva edición de la Fireta del Camp d’Elx.

“La Fireta del Camp d’Elx vuelve con una imagen renovada, más espacios temáticos y una apuesta decidida por poner en valor el campo de Elche, sus productos, su gente y su futuro”, ha afirmado este miércoles José Antonio Román, concejal de Agricultura, que ha reiterado que el objetivo de “atraer expositores de calidad, y ofrecer un mayor espacio de promoción, degustación y venta de productos de proximidad, que posicionen la Fireta en un lugar destacado en la agenda cultural y agrícola de la provincia”.