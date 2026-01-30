Finaliza en Elche la retirada de la cubierta del edificio del antiguo Mercado Central

Los trabajos de retirada del fibrocemento de la cubierta del Mercado Central de Elche han finalizado. Lo han hecho antes de los esperado y la próxima semana, concretamente el lunes, martes y miércoles, se procederá a la carga y transporte de todo el material retirado.

Con motivo de esas tareas ya se ha informado a vecinos y comercios del entorno de que la calle Alfonso XII, a la altura del Puente de Canalejas, permanecerá cortada al tráfico esos días entre las 07:00 y las 20:00 horas, ya que se va a cerrar completamente la calle Major de la Vila.

La retirada de la cubierta del edificio del antiguo mercado de abastos se enmarca en el proyecto de rehabilitación integral del mismo y ha sido realizada por una empresa especializada, siguiendo un Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto aprobado por la autoridad laboral competente, con supervisión técnica permanente y todas las garantías para la protección de vecinos, trabajadores y entorno urbano.