El fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola: frío y más sol el sábado que el domingo

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un fin de semana con un sábado más soleado y frío que el domingo.

La previsión meteorológica apunta a un sábado con predominio de cielo despejado y temperaturas máximas de unos 13 grados en los tres municipios de la comarca.

El domingo será una jornada mucho más nubosa y en la que las temperaturas máximas ascenderán un poco, situándose en valores de unos 15 grados.

En ambos días, el viento va a soplar de componente oeste-noroeste con rachas y podrán superar los 60 kilómetros por hora, favoreciendo sensaciones muy frías.

Sol para este viernes

Este viernes se prevé un día soleado con viento de poniente que será puntualmente moderado hacia el mediodía y con temperaturas que van a ascender un poco, rondando los 17 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola.