El filósofo y rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, HIginio Marín, reflexiona sobre la empresa que crea futuro en el 50 aniversario de GSM&B

La conferencia `El jardín de la riqueza: reflexión sobre la empresa que crea futuro´ es una interesante propuesta para analizar, en estos momentos, el papel de la empresa y la construcción de futuro para reflexionar sobre el sentido del trabajo y el crecimiento empresarial. El evento contará con un ponente de excepción: el doctor en filosofía y rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Higinio Marín. Se llevará a cabo este jueves 4 de diciembre, a las 18.30 h, con acceso libre previa inscripción gratuita.

El evento está organizado por GSM&B y es la clausura de su calendario de actos celebrados con motivo del 50 aniversario de la empresa ilicitana. Para ello, han elegido un escenario emblemático como es el Patio de los Naranjos del Centro Cultural Las Clarisas de Elche. Un jardín protegido con el que se quiere trasladar la idea de que la riqueza —bien entendida— funciona igual que un jardín: se cultiva, se protege, se trabaja con respeto al tiempo y al entorno, según destacan desde GSM&B.

El conocido filósofo y antropólogo Higinio Marín, abordará una mirada profunda y humanista sobre la empresa, el trabajo y el crecimiento económico entendido como un elemento que se cultiva y se proyecta hacia las generaciones futuras.

Desde GSM&B, su socia ejecutiva, Laura Vicente, ha destacado que plantean esta jornada como una ocasión única para cerrar el año, el 50 aniversario de GESEM, ahora GSM&B, con una visión renovada sobre la empresa y su capacidad de crear futuro.

“El contenido, planteamiento y contexto de esta jornada nos permite poner el foco en la productividad sostenible, la protección del patrimonio y la cultura del ahorro no especulativo con el objetivo de repensar la riqueza, su sentido moral y social hoy” añade Laura Vicente.

El doctor en Filosofía y rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Higinio Marín planteará y desarrollará en este sentido conceptos tan interesantes y aplicables al ámbito de la empresa como “El Jardín como metáfora de la riqueza”, “Productividad y dignidad humana”, “Patrimonio y moralidad” o el “Papel de la empresa familiar como estructura que garantiza continuidad”, entre otros.

Te puedes inscribir a este evento gratuito en GSM&B.