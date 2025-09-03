Las fiestas patronales de Petrer ya tienen pregonero: Luis Rico

El comunicador Luis Rico, que atesora una dilatada trayectoria vinculada a los medios de comunicación de Petrer, tanto en el ámbito deportivo como en el cultural, va a ser el pregonero de las fiestas patronales de este año de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó.

Así se ha anunciado este miércoles en una comparecencia pública en la que ha estado el propio pregonero, la alcaldesa de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó, Irene Navarro, y el concejal de Fiestas, Alejandro Ruiz.

El pregón de las fiestas tendrá lugar el próximo 5 de octubre en la Plaza de Dalt ya que no se va a poder realizar en el escenario tradicional de la Plaça de Baix a raíz de las obras de remodelación que se están ejecutando en ese espacio.

“Soy una persona con unas raíces muy ligadas a Petrer y espero estar a la altura de este honor que supone para mí pregonar las fiestas en honor a la Virgen del Remedio y todo lo que ello supone para la población”, ha afirmado el pregonero.

Con este nombramiento, Petrer se prepara ya para vivir unas fiestas patronales en honor a la Virgen del Remedio, que se celebran del 5 al 7 de octubre.

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha considerado “muy acertada” la elección como pregonero de Luis Rico ya que, según ha destacado, “conoce las fiestas desde dentro y desde fuera”.

Por su parte Alejandro Ruiz, edil de Fiestas, ha afirmado que “Luis es un profesional muy conocido y querido en la ciudad, su voz ha acompañado a miles de vecinos durante décadas, y sin duda sabrá transmitir la emoción de unas fiestas que son seña de identidad de Petrer”.