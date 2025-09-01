El fichaje del lateral Adrià Pedrosa por el Elche ya es oficial

El Elche ya tiene lateral izquierdo para competir con Leo Petrot. Se trata de Adrià Pedrosa, jugador que llega cedido desde el Sevilla. El club ilicitano se guarda una opción de compra. El catalán tiene 27 años y acumula más de 130 partidos en Primera División.

Pedrosa destacó en el Espanyol. Allí jugó 120 encuentros con el primer equipo 'perico', anotando 7 goles y repartiendo 13 asistencias. En el Sevilla esta temporada no tenía hueco para Matías Almeyda, por lo que la solución pasaba por salir a préstamo del Pizjuán.

A priori, el lateral zurdo parece cubierto con Pedrosa y Petrot. Jairo se ha desvinculado del Elche, un movimiento que también se ha hecho oficial este lunes. Sin embargo, el hecho de que Petrot pueda ser utilizado como central no cierra la puerta a la llegada de otro futbolista para el carril zurdo.

El Elche ha llegado a las últimas horas de mercado con bastante trabajo en las oficinas del Martínez Valero. A falta de poco más de seis horas, aún se esperan varios fichajes y dar salida a jugadores que no tienen hueco en la primera plantilla.