‘FestiElx’ estará abierto hasta el 14 de agosto en el Paseo de la Estación

El Racó de Ocio y Gastronómico ‘FestiElx’ abre sus puertas en el Paseo de la Estación, tras el pregón de inicio de las Fiestas Patronales de Elche. El espacio estará operativo hasta el 14 de agosto con programación gratuita desde la mañana hasta la madrugada, con una pausa diaria entre las 17:00 y las 20:00 horas. La programación completa puede consultarse en fiestasenelche.es.

Una de las principales novedades de esta edición es la instalación de una carpa abierta de más de 1.000 metros cuadrados, equipada con ventiladores industriales y climatización para hacer frente al calor. Además, se ha modificado el sistema de sonido para reducir molestias vecinales, orientándolo hacia el cauce del río.

Durante la visita a los preparativos, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por las ediles Inma Mora y Caridad Martínez, subrayó que este espacio representa “un salto cualitativo” en la oferta de ocio vinculada a las fiestas. También destacó las medidas adoptadas para mejorar la convivencia: “Por primera vez, el sonido se proyecta hacia abajo para evitar molestias en las viviendas cercanas”.

En materia de seguridad, Ruz aseguró que habrá un despliegue especial de Policía Local durante las tardes y noches para garantizar el disfrute de todos los asistentes.

Por su parte, el promotor del evento, Fran Linares, agradeció el apoyo municipal para hacer realidad el proyecto: “Llevábamos muchos años pidiéndolo y estamos satisfechos con el resultado”.