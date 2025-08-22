Felix Horn Myhre, en la órbita del Elche: “Si es posible, quiero ir a LaLiga”

El Elche busca refuerzos para cubrir la baja de Nico Fernández Mercau y ha puesto sus ojos en Horn Myhre, según adelantaron la cuenta de X ‘ElcheXtra’ y varios medios noruegos. El centrocampista del Brann tiene un perfil muy similar al argentino. A sus 26 años, fue protagonista este jueves en la ida de la fase previa para la Europa League, donde anotó el primer gol en la victoria de su equipo (2-1) ante el Larnaka.

Tras el encuentro, Myhre atendió a la televisión noruega y no ocultó su interés por la opción franjiverde: “Creo que es emocionante. Es una liga y un equipo genial. Juegan un fútbol estupendo y tienen mucho control del balón. Son ofensivos. Creo que me vendría bien. Si es posible, quiero ir a LaLiga. Si no es posible, me parece bien”, declaró.

Según medios noruegos, el Elche ya presentó una oferta de 2,5 millones de euros por el jugador, rechazada por el Brann. Su entrenador, Freyr Alexandersson, fue tajante al respecto: “No se consigue a uno de nuestros mejores jugadores por poco dinero. Olvídenlo”.

Myhre, que firmó un gran partido y fue uno de los más destacados del Brann, también se pronunció sobre su futuro inmediato: “Todo lo que sé indica que jugaré un partido en Chipre dentro de una semana. Y luego veremos qué pasa. Por ahora, soy jugador del Brann y estoy contento con eso”. Por lo que, en caso de darse la operación, todo tendría que esperar hasta el próximo miércoles 27, cuando el Brann dispute la vuelta final de la final clasificatoria para la Europa League.

El centrocampista reconoció que la decisión no será sencilla: “Es difícil y hay muchos factores desconocidos. En Brann he crecido y he tenido los mejores años de mi carrera. He jugado partidos internacionales y este año será en Europa. Todo ha ido bien, pero a veces sientes que sería divertido probar algo nuevo”, concluyó.