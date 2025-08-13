Fede Redondo jugará en el Elche procedente del Inter de Miami

Fede Redondo jugará en el Elche. ‘Alicante Plaza’ avanzaba este martes que el club franjiverde ultimaba el fichaje del centrocampista y su llegada al Martínez Valero es inminente. Debe ser oficial en las próximas horas. En Argentina apuntan a que el traspaso se ha cerrado en 2,1 millones de euros por el 50% de sus derechos.

Redondo llega procedente del Inter de Miami. Su representante es Christian Bragarnik, propietario del Elche. La presencia del empresario argentino al frente del club franjiverde ha sido clave para que el mediocentro diese el salto al fútbol español.

Fede Redondo tiene 22 años y vivirá su primera experiencia en Europa. Esta temporada ha jugado 27 encuentros con el Inter de Miami. Una veintena de ellos fueron en la MLS, mientras que también disputó cuatro partidos en el Mundial de Clubes.

El fichaje de Redondo es un golpe de efecto en el Elche a menos de una semana del inicio de Liga. Todavía faltan cerca de cinco fichajes por realizar, pero la medular se cierra con la llegada del hispano-argentino. Ahora la prioridad es firmar un ‘10’ para suplir a Nico Fernández, mientras que como mínimo llegará un ‘9’ más.