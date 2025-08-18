Fede Redondo, inscrito y disponible para el partido contra el Betis

El mercado de fichajes para el Elche Club de Fútbol comenzó tarde, con el anuncio de Leo Petrot el 11 de julio, aunque en los últimos días se ha intensificado con las incorporaciones de Fede Redondo, Rafa Mir y, en las próximas horas, André Silva. Por ahora, un total de tres delanteros aterrizarán en la ciudad de las palmeras este verano.

En la noche de este lunes 18 de agosto, el conjunto dirigido por Eder Sarabia se medirá en su regreso a la máxima categoría del fútbol español al Real Betis. El encuentro tendrá lugar en el estadio Martínez Valero, donde se espera un gran ambiente con 27.000 abonados.

Para dicho partido, el técnico vasco podrá contar con Fede Redondo, ya inscrito en LaLiga este mismo 18 de agosto. Aunque apenas se ha ejercitado con el grupo, no se descarta que tenga minutos, pues el argentino llega de la MLS, donde la competición comenzó en el mes de febrero.

Además, esta misma mañana el Sevilla ha inscrito a Rafa Mir, paso previo para formalizar su cesión al Elche, por lo que en las próximas horas el conjunto franjiverde hará lo propio.