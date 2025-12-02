Febas, Núñez y Affengruber: el 'top 3' de jugadores con más minutos en el Elche

Aleix Febas, Álvaro Núñez y David Affengruber son los jugadores del Elche con más minutos tras las primeras catorce jornadas de Liga. El centrocampista y el lateral derecho han sido titulares en todos los partidos y, además, el catalán ha firmado el pleno de minutos. El vasco ha sido sustituido en dos choques.

El rendimiento de Febas en la élite está siendo sobresaliente. Es el futbolista a seguir del conjunto franjiverde y los rivales cada vez son más conscientes de ello. En Getafe, en el Coliseum, Bordalás supo tapar e incomodar al '14'. El ilerdense no brilló y el cuadro de Sarabia lo notó.

Otro jugador que está llamando la atención en su estreno en Primera es Álvaro Núñez. Fijo para Eder Sarabia, ha jugado tanto de central como de lateral. Ha demostrado su polivalencia e incluso en Montjuic jugó por el carril izquierdo de la zaga para intentar frenar a Lamine Yamal.

Affengruber solo ha sido suplente en dos ocasiones. Una de ellas fue por obligación, ante el Athletic, tras la roja que vio en Mendizorroza. En Pamplona, en el empate contra Osasuna, entró dentro de la masiva rotación de Sarabia y saltó al terreno de juego en el inicio del segundo acto por Bambo Diaby.

Tras Febas, Núñez y Affengruber, aparece Rafa Mir en el ránking de jugadores con más minutos. El delantero cedido por el Sevilla fue suplente en Getafe y todo apunta a que reaparecerá en el once junto a André Silva ante el Girona. El sacrificado sería el hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez.

En el lado opuesto, entre los jugadores con menos minutos en Liga, figuran Fede Redondo y Yago de Santiago. El argentino solo ha completado diecisiete minutos y ya le supera el extremo gallego, quien ha reaparecido tras una grave lesión de rodilla. El canterano Adam Boayar debutó en Mendizorroza y Alejandro Iturbe permanece inédito.