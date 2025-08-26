Una familia de Elche recoge firmas para que se reduzcan los trámites para el certificado de dependencia

Una familia de Elche recoge firmas para reclamar a la Generalitat Valenciana que se reduzcan los meses para la obtención del certificado de dependencia y que sean los especialistas los que marquen las horas de terapia que necesitan las personas que padezcan alguna patología para la que son precisas, por ejemplo, sesiones de fisioterapia.

La familia tiene un pequeño, Alex, de tan solo un año de edad, que necesita fisioterapeuta, logopeda y atención temprana. A raíz de complicaciones durante el parto, el pequeño se quedó sin oxígeno, sufrió una hemorragia y esto acabó derivando en la necesidad de un botón gástrico para poder beber y comer.

Su madre, Bel Beltrán, ha explicado el difícil acceso al certificado de dependencia, pues se tardan meses en obtenerlo y esto no permite a la familia pedir las ayudas que existen para estos casos, pues sin ese certificado que verifique que su hijo es dependiente, no se les conceden estas ayudas que necesitan.

Además, la familia del pequeño reclama una mejora de los recursos, que estos no se recorten y que se contrate a más profesionales, pues la falta de estos resulta en la reducción de horas de rehabilitación que su hijo necesita.

El pequeño Alex necesita atención las 24 horas del día y, para que su madre pueda reducir su jornada laboral, también necesita presentar el certificado de dependencia de su hijo para que se le conceda dicha reducción.

La madre de Alex asegura que no son la única familia que se encuentra en una situación parecida y por ello ha decidido dar visibilidad a su situación, para que llegue a muchas personas y conseguir que la Generalitat Valenciana se haga eco de sus peticiones.

Por ese motivo, decidieron recaudar firmas en la página web Osoigo.com, para conseguir las 500 que necesitan para poder enviar el caso a les Corts Valencianes y mover, de alguna forma, este lento procedimiento administrativo.