'La Fábrica' se luce en el Elche-Real Madrid

El Elche sacó partido de 'La Fábrica' ante el Real Madrid. Los dos goleadores ante el conjunto blanco, Aleix Febas y Álvaro Rodríguez, se formaron en Valdebebas. Víctor Chust, también titular en el once de Sarabia, cuajó una gran actuación y acabó expulsado en el descuento.

Febas dio una exhibición ante el Real Madrid. El centrocampista es el jugador con más minutos de la plantilla franjiverde y es indiscutible para Eder Sarabia. Abrió la lata tras una gran jugada colectiva y un taconazo de lujo de Germán Valera. El catalán fue el futbolista que más kilómetros recorrió en el Martínez Valero.

Por su parte, Álvaro Rodríguez ha cogido carrerilla y anotó su segundo gol ante el Real Madrid. Fue suplente, pero nada más entrar puso el 2-1 en el marcador. El hispano-uruguayo se acordó de su pasado y no quiso celebrar con efusividad el gol contra su exequipo.

'El Toro' no tuvo suerte de cara a portería en los primeros meses de competición, pero se quitó un peso de encima con el gol frente a la Real Sociedad. Álvaro apunta a recuperar la titularidad en Getafe, ante otro de sus exequipos. Conoce bien el Coliseum y a Bordalás, por lo que puede ser una baza ante el equipo madrileño.

Chust, expulsado

Otro canterano del Real Madrid como Víctor Chust fue titular también en el Elche. El central cedido por el Cádiz formó el trío de centrales junto a David Affengruber y Álvaro Núñez. Mantuvo el tipo ante Mbappé y Bellingham. Fue expulsado por doble amarilla en el descuento por un agarrón al francés.

Muy rigurosa fue la primera cartulina que vio. Según el colegiado, fue por perder tiempo. Chust causará baja en el Coliseum y el capitán Pedro Bigas apunta a la titularidad, una vez recuperado de sus problemas físicos. El balear ya estuvo en la lista ante el Real Madrid.