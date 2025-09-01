El extremo Rober Ibáñez se une a las filas del Eldense

El Eldense ha firmado al extremo Rober Ibáñez. El valenciano tiene 32 años y aterriza libre en el Nuevo Pepico Amat tras su fugaz etapa en el fútbol griego. Ha jugado en el PAS Lamia en los últimos meses. Ibáñez aportará experiencia al cuadro azulgrana.

El nuevo jugador del Eldense es muy conocido en el fútbol español. Formado en la cantera del Valencia, ha militado en clubes de Primera División como Leganés, Getafe, Osasuna, Granada o Levante. Javi Cabello estaba justo de efectivos en banda y, sin duda, la llegada del valenciano es un salto de calidad.

Se prevé que el fichaje de Rober Ibáñez no sea el último de este mercado en clave azulgrana. La dirección deportiva sigue trabajando en la llegada de un delantero. Se ha convertido en una prioridad debido a la lesión de larga duración de Isra Salazar.

El mercado acaba este lunes, pero al Eldense le quedarán fichas libres para intentar ejecutar alguna incorporación una vez se haya bajado la persiana a la ventana veraniega.