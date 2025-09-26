Una exposición con Playmobil recorre en Elche la acción humanitaria de Cruz Roja

La acción humanitaria de Cruz Roja representada y mostrada por piezas de Playmobil. Esta es la idea que ha quedado plasmada en una exposición que este viernes ha sido inaugurada en el centro comercial El Corte Inglés de Elche.

La muestra acerca al visitante la realidad de los desastres en el mundo y la respuesta que la entidad humanitaria ofrece frente a ellos.

La exposición se puede visitar hasta el 20 de febrero y está integrada de 2.000 figuras de Playmobil dispuestas en un espacio de unos 40 metros cuadrados de superficie. Se representan cuatro escenarios clave para entender el origen y la realidad de la Asistencia Humanitaria que realiza Cruz Roja ante todo tipo de desastres, tanto en el ámbito internacional como nacional.

El primer diorama de la muestra presenta los inicios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; el segundo ejemplifica la respuesta a desastres nacionales, como las últimas inundaciones en Valencia (2024) y la Vega Baja (2019); el tercero se centra en el contexto internacional cuando se producen desplazamientos masivos de población; y finalmente se escenifican las intervenciones en situaciones de crisis prolongadas, en las que se realiza cooperación al desarrollo.

La exposición promovida por el área de Cooperación Internacional de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana que tiene como fin fomentar una cultura preventiva ante situaciones de catástrofes, naturales o no, así como acercar la labor de la organización frente a este tipo de situaciones a la población en general y centros educativos, con los que trabajaran distintas dinámicas y talleres.