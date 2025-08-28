La explosión mortal en la Pirotecnia Ferrández de Redován también duele en Elche

La explosión en la pirotecnia Ferrández, ubicada en la localidad de Redován de la comarca de la Vega Baja, ha llevado la consternación y el luto también a Elche, municipio de gran vinculación con ella desde hace años al ser la encargada de llevar a cabo la Nit de l’Albá y el lanzamiento de la Palmera de la Virgen con la que concluye.

La explosión se ha registrado esta mañana y ha causado un fallecido.

Las instalaciones de la pirotecnia están emplazadas en el Camino la Sierra, que une el casco urbano de Redován con el barrio de San Carlos y la N-340. Hasta ellas se han movilizado dotaciones de los parques de bomberos de Orihuela y Almoradí. También se ha desplazado un helicóptero medicalizado que, finalmente, no ha tenido que intervenir ya que tan sólo se ha tenido que atender a un hombre de 57 años que ha sido trasladado al Hospital de la Vega Baja con quemaduras, al parecer leves, e inhalación de humo.

La explosión se ha registrado pasadas las 09:30 horas en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos. Ha sido muy virulenta y ha provocado la desaparición por completo de ese espacio.

La onda expansiva ha afectado a otra caseta, también con productos pirotécnicos, ubicadas a unos metros del foco principal de la explosión, si bien, afortunadamente, no ha llegado a causar daños personales en las personas que se encontraban en su interior.

Algunas de ellas han tenido que ser asistidas por ataques de ansiedad.

La deflagración ha sido de tal intensidad que se ha llegado a escuchar en zonas alejadas a la parcela en la que está la pirotecnia como en el centro del casco urbano de Redován.

Hasta el lugar se han movilizado dotaciones de los parques de bomberos de Orihuela y Almoradí. También se ha desplazado un helicóptero medicalizado que, finalmente, no ha tenido que intervenir dado que no se han registrado heridos.

La explosión ha provocado un incendio que ha sido controlado con rapidez por los efectivos de bomberos.

Luto en Redován

Nely Ruiz, alcaldesa de Redován, ha traslado las condolencias a la familia del fallecido y ha confirmado que el Ayuntamiento ha decretado luto oficial.

Segundo incidente mortal en la provincia este año

La Pirotecnia Ferrández es el segundo incidente mortal que se ha vivido en la provincia de Alicante en lo que llevamos de año después que el pasado mes de marzo tuviese lugar otra explosión en la Pirotecnia Hermanos Sirvent de la pedanía de Fontcalent de Alicante.

En esa deflagración perdió la vida el reconocido pirotécnico alicantino Pedro Luis Sirvent. Además, resultaron heridas de distinta consideración cuatro personas.