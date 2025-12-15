Las excavaciones en el yacimiento de La Alcudia sacar a la luz un acceso originario a la ciudad íbera de Ilici

Arqueólogos de la Universidad de Alicante han sacado a la luz en el actual yacimiento de La Alcudia de Elche la puerta sureste de lo que fue la ciudad ibérica de Ilici. Se trata de un acceso originario del siglo IV antes de Cristo y, según los investigadores, es un hallazgo que puede suponer “un antes y un después” porque aporta información esencial sobre las fases constructivas y la intencionalidad urbanística de la comunidad ibérica en la antiguo Ilici.

Así lo ha valorado José Alberto Lorrio, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante, que es el director del proyecto ‘Damas y héroes’ en cuyo marco se llevan a cabo excavaciones arqueológicas anuales en el hoy yacimiento de La Alcudia.

En la última de ellas, la de este año, es en la que se ha identificado esa puerta sureste de la ciudad ibérica Ilici que, según destacan los especialistas, “permite reinterpretar áreas fundamentales de la topografía urbana ibérica”.

Se trata de una puerta que confirma la entidad del acceso y su relevancia estratégica en el conjunto defensivo de Ilici.

La puerta tiene 2,60 metros de espacio vacío para el paso que conserva un zócalo de mampostería y un alzado de adobe. Las estimaciones que realizan los investigadores de la Universidad de Alicante apuntan a que ese acceso habría sido desmantelado hacia el siglo I a. C. Esa estructura estuvo flanqueada por dos torres.

Otros avances relevantes

Además del hallazgo de la puerta, la campaña de excavaciones ha deparado relevantes hallazgos para el conocimiento del urbanismo ibérico.

En este sentido, en una vivienda se han identificado varias fases constructivas relacionadas con episodios recurrentes de inundación, claramente visibles en los depósitos de limos. Se han documentado vanos interiores posteriormente cegados y un depósito ritual asociado al cierre de la vivienda antes de una gran remodelación del sector.

Además, se ha excavado un silo tardío utilizado como basurero, repleto de varios miles de caracoles terrestres y abundante cerámica que permite fechar su colmatación en el siglo VIII antes de Cristo, en los momentos finales del asentamiento.

“La secuencia es extraordinariamente rica”, ha destacado Lorrio que ha añadido que “las remodelaciones, los expolios, los silos reutilizados y los episodios de destrucción y reconstrucción muestran una ciudad viva, sometida a procesos complejos que ahora empezamos a definir con mayor claridad”.