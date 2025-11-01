Este viernes

El sorteo de Euromillones deja un premio de más de 405.000 euros en el barrio El Toscar de Elche

Con un boleto premiado en Segunda Categoría sellado en la Administración número 17 ‘San Pascual’

David Alberola García

Elche |

Imagen de archivo de la Administración de Lotería de Elche que ha sellado el boleto premiado en el sorteo de Euromillones.
Imagen de archivo de la Administración de Lotería de Elche que ha sellado el boleto premiado en el sorteo de Euromillones. | loteriasyapuestas.es

El sorteo de Euromillones ha dejado este viernes en Elche un premio dotado con un total de 405.711 euros con un boleto premiado de Segunda Categoría (5+1) que ha sido sellado en la Administración de Lotería número 17 ‘San Pascual’, que está ubicada en la calle Emilio Hernández Selva, en el barrio El Toscar.

El boleto premiado en el sorteo de Euromillones ha sido el único validado en España que ha acertado la combinación ganadora de esa Segunda Categoría en un sorteo en el que en el conjunto de países en los que se juega al mismo se han registrado sólo dos acertantes de la misma.

El premio de Primera Categoría (5+2) del sorteo de este viernes no ha registrado acertantes.

Segundo gran premio del año en la administración ilicitana

El premio del Euromillones de este viernes es el segundo gran premio que ha dado en lo que llevamos de año la Administración de Lotería número 17 de Elche después del Segundo Premio de la Lotería Nacional del pasado 26 de junio.

El Millón

Por otro lado, el boleto acertante de El Millón, que también es parte del sorteo de Euromillones, ha sido validado en la Administración de Loterías número de Rianxo (A Coruña).

