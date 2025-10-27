Eternos Para Siempre, especialistas en la limpieza de lápidas, panteones y sepulturas

ETERNOS PARA SIEMPRE, especialistas en el mantenimiento de lápidas, sepulturas y panteones también ofrece el servicio de cambio de flores en los camposantos durante todo el año y de manera especial estos días con motivo de la festividad del 1 de noviembre.

Cuando no podemos acudir al cementerio a mantener la sepultura de nuestros seres queridos, ETERNOS PARA SIEMPRE te ofrece sus servicios de limpieza de lápidas, panteones, sepulturas y cambio de flores de tus seres queridos.

Con el respeto y profesionalidad que precisa este tipo de actividad. Según su gerente Rubén Gutiérrez, en declaraciones a Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó, “desde la pandemia, son muchas las personas q demandan nuestros servicios”.