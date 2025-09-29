Un estudio de la UMH de Elche revela que los movimientos de la cerceta Pardilla no siguen patrones migratorios clásicos

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha descrito por primera vez los movimientos de larga distancia de la cerceta pardilla y ha revelado que esas aves acuáticas no siguen los patrones migratorios clásicos de reproducción en el norte e invernada en el sur que se observan en la mayoría de aves migratorias, sino que se ha observado "una amplia variabilidad a nivel individual en los movimientos que realizan, con recorridos casi únicos para cada ejemplar".

Desvelar la forma en la que la cerceta pardilla se mueve y cómo se conecta con el norte de África es "fundamental" para "saber si las acciones de conservación que se aplican están dando resultados o necesitan ser revisadas".

Irene Pacheco, principal autora del trabajo, ha destacado ese comportamiento puede “responder a cómo la especie percibe y se adapta a las condiciones de su hábitat óptimo, los humedales temporales”.

Además, se ha observado un "sesgo" relacionado con la procedencia porque los ejemplares de origen silvestre realizaron más cruces que aquellos criados en cautividad. Según la investigadora de la UMH, esto apunta a que los programas de cría de esa ave acuática estarían influyendo en la capacidad de respuesta a cambios en el entorno debido a las distintas condiciones de desarrollo.

En este sentido, los ejemplares criados en cautividad pueden aprender por imitación al interactuar con congéneres de origen salvaje.