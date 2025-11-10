Un estudio de la UMH de Elche pone de manifiesto que las madres siguen siendo la principal autoridad y sostén emocional en las familias

Un estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche concluye que las madres siguen siendo la principal autoridad y sostén emocional en las familias española.

Se trata de una investigación realizada al paraguas del cuarto estudio del proyecto denominado ‘Estado emocional de los niños y adolescentes españoles’.

Los resultados se han obtenido a partir del análisis de veinte grupos focales, en los que han participado cerca de doscientos niños, adolescentes y familias de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

El estudio pone de manifiesto que la crianza actual avanza hacia modelos más dialogados y empáticos, aunque persisten tensiones entre la cercanía afectiva y la necesidad de establecer límites claros.

Asimismo, la etapa adolescente se asocia con un incremento del desgaste parental y una sensación generalizada de pérdida de autoridad.

Mireia Orgilés, catedrática de la UMH de Elche e investigadora del proyecto, ha subrayado que “las madres aparecen como principales referentes normativos y afectivos, cargando con la mayor responsabilidad en la gestión emocional del hogar”.

“El desafío principal consiste en construir una autoridad basada en el respeto mutuo, la coherencia y el fortalecimiento de los lazos comunitarios”, ha destacado Orgilés.

Los resultados del estudio se han presentado en el Observatorio Español de la Salud Mental Infanto-Juvenil, que es una plataforma de vigilancia epidemiológica de la salud mental que surge del proyecto de investigación EmoChild, un estudio financiado por la Conselleria de Educación y Universidades.