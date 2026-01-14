Un estudio de la UMH de Elche apunta que el CBD revierte daños del trastorno del espectro alcohólico fetal

Un estudio del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que es centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha demostrado que el cannabidiol (CBD) podría convertirse en una herramienta terapéutica para tratar algunos de los efectos más frecuentes y discapacitantes del trastorno del espectro alcohólico fetal provocado por la exposición al alcohol durante el embarazo.

La investigación

Ese cannabidiol es un compuesto derivado del cannabis sin efectos adictivos que modula el sistema nervioso y cuenta con propiedades neuroprotectoras, antiinflamatorias y ansiolíticas documentadas ya en otros modelos de daño neurológico.

Jorge Manzanares ha actuado como investigador principal de un trabajo que se ha centrado en el sistema nervioso que participa en la regulación de procesos esenciales como la emoción, la motivación, el aprendizaje y la respuesta al estrés.

Se ha constatado que ese sistema resulta muy alterado tras la exposición prenatal al alcohol, lo que contribuye a los problemas emocionales y al aumento del riesgo adictivo.

Manzanares ha avanzado que se ha comprobado que el trastorno del espectro alcohólico fetal produce, además del daño cerebral directo, una alteración en todo el organismo que afecta a la salud intestinal y que el CBD es capaz de modular esa compleja situación.

En este sentido, en el modelo experimental realizado en laboratorio, los ratones de ambos sexos expuestos al alcohol durante la etapa perinatal han desarrollado comportamientos equivalentes a la ansiedad y la depresión. Además, aunque sólo en el caso de las hembras, también han desarrollado una mayor motivación por consumir alcohol.

Según los especialistas que han participado en el estudio, “la administración temprana y continuada de CBD” ha llegado “a normalizar los efectos emocionales en ambos sexos”.

Ahora bien, los investigadores han subrayado que esos resultados proceden de un modelo preclínico en animales y “en ningún caso deben interpretarse como una recomendación para automedicarse con CBD, ni mucho menos como una forma de contrarrestar los efectos del alcohol durante el embarazo”. Han insistido en que el trastorno del espectro alcohólico fetal sólo puede prevenirse evitando completamente el consumo de alcohol durante la gestación.