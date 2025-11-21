Un estudio de la UMH de Elche accede a casi 800.000 euros de subvención de la Fundación ‘la Caixa’

Un proyecto liderado por Antonio Ferrer Montiel, catedrático de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en consorcio con el investigador Víctor Soto Insuga, del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, ha logrado una subvención de cerca de 800.000 euros de la Fundación ‘la Caixa’.

Se van a estudiar epilepsias infantiles poco comunes a fin de tratar de desarrollar soluciones personalizadas frente a la encefalopatía epiléptica y del desarrollo, que es una enfermedad neurológica poco frecuente que aparece en la infancia y provoca crisis epilépticas severas, acompañadas de alteraciones en el desarrollo cognitivo y motor.

El equipo de Antonio Ferrer en la UMH, del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, clasificará las variantes genéticas según su impacto sobre las células del cerebro y desarrollará modelos experimentales que permitan evaluar la eficacia de distintos tratamientos para restaurar su funcionamiento normal. Además, creará modelos personalizados a partir de células de la piel de los y las pacientes, reprogramadas para convertirse en neuronas, lo que permitirá probar de manera individualizada las posibles terapias.

Conjuntamente con el hospital madrileño, cuyos especialistas tienen una amplia experiencia clínica en el diagnóstico y tratamiento de esa enfermedad, se va a buscar cerrar la brecha entre la práctica médica y la investigación básica, de modo que los avances científicos puedan trasladarse más rápidamente a la atención de los niños y niñas con encefalopatías epilépticas y del desarrollo.

La investigación se puso en marcha inicialmente con el apoyo de fondos obtenidos en una cena benéfica que organizó en septiembre de hace dos años la Fundación Grupo Soledad de Elche.