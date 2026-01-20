Un estudio del CEU de Elche concluye que la metacognición no garantiza la comprensión lectora en alumnado con TEA

Un estudio de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche revela que los estudiantes con autismo continúan presentando grandes dificultades para interpretar textos, especialmente en el nivel crítico.

Apunta que la metacognición, por sí sola, no garantiza la comprensión lectora en alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Elaborado por las profesoras del Grado en Educación Nuria Andreu Ato y Mónica Belda-Torrijos, el estudio concluye que la conciencia sobre cómo se lee no es suficiente para asegurar una comprensión lectora eficaz en el alumnado con TEA.

En el estudio también ha estado implicado el investigador Alberto Sánchez Pedroche, de la Universidad de Illes Balears.

La investigación evidencia que un estudiante con TEA puede identificar algunas de las estrategias que utiliza durante la lectura, que es lo que se conoce como metacognición, y, sin embargo, presentar un nivel muy bajo de comprensión lectora, especialmente cuando se le exige interpretar información implícita, establecer relaciones entre ideas o desarrollar una lectura crítica del texto.

Con ello, la investigación destaca la necesidad de replantear las intervenciones educativas dirigidas al alumnado con TEA en el ámbito de la lectura. En particular, incide en que no basta con fomentar la conciencia metacognitiva si esta no va acompañada de una enseñanza explícita y sistemática de estrategias de comprensión.

Entre las propuestas que realizan las profesoras del CEU de Elche se encuentran el uso de apoyos visuales, la selección de textos vinculados a los intereses del alumnado, la enseñanza directa de estrategias de apoyo y la incorporación de tecnologías educativas adaptadas.