Estudian en Monóvar una actividad geológica “inusual” en el subsuelo de la zona del Arrabal

Un grupo de investigadores de la Universidad de Alicante (UA) ha detectado una actividad geológica considerada “inusual” y que todavía está por determinar, en el subsuelo de la zona del Arrabal y su entorno. Se ha recomendado realizar un estudio geológico más detallado de la zona, así como continuar con la monitorización de toda la zona y tener en cuenta el proceso de deformación en futuras actuaciones urbanísticas en ese territorio.

La zona del Arrabal integra el área de las calles Miguel Hernández, José Artiaga, Pepe Caneu, Pintor Francisco Peiró, San Blas, Raval del Cuartel y el Camino del Cementerio.

El Ayuntamiento de Monóvar ha explicado que ha puesto la situación en conocimiento de la Conselleria de Educación ya que en la zona se encuentra el colegio Escriptor Canyís en el que se han proyectado obras de mejora cuya licitación está en marcha. Además, se han solicitado reuniones con la Diputación de Alicante y a la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio. También se ha puesto el informe de la UA en conocimiento de la Asociación Nacional de Geología a fin de que sus especialistas también puedan realizar una valoración del informe realizado por la universidad alicantina.

“Se ha actuado con total transparencia y rigor, pensando en la seguridad y la tranquilidad de la población", se ha destacado desde el Ayuntamiento Monóvar en un comunicado que agrega que “en primer lugar se aportó la información de la UA a las instituciones pertinentes y, a continuación, se informó al vecindario, a la comunidad educativa del centro y a los partidos políticos".

"Esta será la línea a seguir en los próximos días: información continuada a vecinos y familias, responsabilidad y vigilancia", ha concluido el consistorio.