"Estoy al cien por cien y con ganas de unirme al grupo para jugar"

Omar Mascarell acelera para estar a punto de cara al partido del sábado ante el Sevilla. El último fichaje del Elche se ha entrenado esta mañana en el estadio Martínez Valero, a pesar de que el resto de la plantilla ha disfrutado de jornada de descanso, y tras la sesión en solitario que ha realizado ha confirmado que está al cien por cien y listo para debutar en la tercera jornada de Liga.

Mascarell, en declaraciones a la televisión autonómica Apunt, ha afirmado que llevaba tiempo esperando volver a España, tras cinco años en Alemania repartidos entre Schalke 04 y Eintracht Frankfurt. Antes jugó en Sporting de Gijón y Real Madrid, debutando a las órdenes de José Mourinho cuando tenía 20 años. “Después de cinco años en Alemania, era el momento de volver a España para hacerlo en un equipo desde el primer momento me ha mostrado un interés real por mi fichaje. Eso es importantísimo para mí y me da muchas ganas de darlo todo por este club”.

El interés real del Elche ha sido clave, según ha confirmado Omar Mascarell: “Eso ha sido lo más importante porque me da mucha confianza y estoy ilusionado y con muchas ganas de todo y de empezar a trabajar con el grupo para ir todos juntos a por un objetivo”. “Llevo entrenándome desde junio en el Schalke 04, pero sin poder disputar los compromisos oficiales ya mi anterior club no me dejaba. Estoy con ritmo de trabajo y físicamente al cien por cien para ponerme a trabajar a las órdenes del míster. Hace mucho tiempo que no juego en España (desde 2016). En Alemania viví grandes momentos, como la Copa ganada con el Eintracht Frankfurt y los tres últimos años en el Schalke 04, con la experiencia inolvidable de disputar la Champions”, ha recordado.