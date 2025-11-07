Este sábado día 8 llega la feria Grupo Serna Renault y Dacia

Grupo Serna Automoción celebra este sábado día 8 de noviembre la esperada Feria del Vehículo de Ocasión & Nuevo de REnault y Dacia en Elche. Un evento pensado para todos los amantes del motor y para quienes buscan su próximo coche con las mejores condiciones del año.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo y familiar, con música en directo, catering gratuito y muchas sorpresas. Una ocasión única para conocer de cerca una amplia exposición de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, con ofertas y descuentos exclusivos solo disponibles durante la feria.

Esta feria pretende que los clientes de Renault y Dacia vivan una experiencia diferente: disfrutar viendo coches, pasando un buen rato en un ambiente cercano y festivo.

La feria se celebrará en las instalaciones de Grupo Serna Automoción en Elche, que se vestirán de gala para acoger esta gran fiesta del motor. Es un evento abierto a todo el público, ideal para disfrutar en familia o con amigos, combinando la pasión por los coches con buena música, comida y diversión.