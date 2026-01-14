Este miércoles llega a Elche, Crevillent y Santa Pola como un día bastante soleado y sin cambios en las temperaturas

Tras una madrugada en la que la temperatura mínima se ha situado por debajo de los cuatro grados centígrados en la pedanía de Matola de Elche, la comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una jornada de miércoles bastante soleada con paso de algunas nubes altas, viento flojo o en calma y pocos cambios en las temperaturas.

El termómetro va a rondar en Elche y Crevillent valores máximos de unos 16 grados, mientras que en Santa Pola serán 15.

¿Cómo será el fin de semana de San Antón?

Con la mirada puesta en el fin de semana, que en Elche va a ser el de la romería de San Antón, la previsión meteorológica apunta a cambios, esperándose un descenso claro de las temperaturas y riesgo de lluvia, que en principio será débil o puntualmente moderada.

Además, parece que hay más probabilidad de precipitaciones durante la jornada del sábado.