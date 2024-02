"Estamos en un buen momento, pero seguimos partido a partido"

Nico Castro, futbolista del Elche y autor del gol de la victoria ante el Cartagena, celebró su cuarto tanto de la temporada en el estadio municipal Cartagonova. El centrocampista argentino ha vuelto a asentarse en el once titular y vuelve a ser fijo para el técnico Sebastián Beccacece, como a principios de temporada. "Lo cierto es que que me vengo encontrando muy bien, aportando al equipo y sintiéndome bien físicamente. Al llegar, no me sentía cómodo en eso, pero pude adaptarme y ahora estoy al 100% para el técnico y mis compañeros, aportando desde donde me toque", reconoció tras el encuentro.

El jugador cedido por el KRC Genk destacó que el de Cartagena fue "un encuentro muy completo" y que se dio como lo habían preparado: "Sabíamos que podía darse así; ellos venían de ganar y de un empate, mientras que nosotros sólo habíamos sumado un punto de los últimos seis, pero hemos estado haciendo las cosas muy bien partido tras partido". "Estamos en un buen momento y vamos partido a partido, sabiendo que quedan 14 fechas, estudiando al rival que nos toque cada fin de semana y preparándonos de la mejor manera posible", añadió.

Al Elche le está faltando acierto en el área rival, aunque la cosecha de puntos ya sirve para estar a tres puntos del descenso directo y a seis del liderato: "El equipo está muy bien, en todas las líneas, tanto defensiva como ofensivamente, pero es cierto que debemos afinar las jugadas que nos quedan en el área rival. Lo vamos a seguir trabajando durante la semana". Ahora llegan por delante dos duelos ante rivales de la zona baja, ante los que no cabe levantar el pie del acelerador, como sucedió frente a los colistas Cartagena, en la primera vuelta, y Amorebieta: "Nunca nos confiamos. El técnico siempre nos recuerda que no nos relajemos, manteniendo la cabeza en la tierra para dar lo mejor en cada partido".

De sus cuatro goles resaltó que le dan "mucha confianza" pero que sigue trabajando "con los pies sobre la tierra y aportar al equipo con goles y asistencias". "Vamos partido a partido, tratando de ganar y haciéndolo lo mejor que sabemos", concluyó.