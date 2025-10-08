España sub-20, a cuartos de final con un Mendoza estelar

La Selección Española sub-20 ya espera rival en cuartos de final del Mundial de Chile. El equipo de Paco Gallardo se deshizo de Ucrania (0-1) en octavos con un Rodrigo Mendoza estelar. El murciano es un fijo en ‘La Rojita’ y fue clave para doblegar al combinado ucraniano. Asistió a Pablo García en el gol de la victoria.

Mendoza completó los 90 minutos de los octavos de final. Lo ha jugado todo, puesto que no se perdió ni un solo minuto en la fase de grupos. Es, sin duda, uno de los jugadores de moda en el panorama nacional. Su estreno en Primera División no ha dejado indiferente a nadie. El Elche le blindó hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

El pase de España a cuartos de final provoca que, como mínimo, Mendoza no vaya a regresar a Elche hasta la próxima semana. Además, se perderá el partido ante el Athletic si ‘La Rojita’ avanza hasta semifinales. Los de Paco Gallardo jugarían la final o el partido por el tercer y cuarto puesto, lo que impediría que llegase a tiempo para el choque ante el conjunto vasco.

Los franjiverdes están echando de menos la calidad del murciano, aunque los resultados siguen siendo positivos. Más allá del pinchazo en Mendizorroza, el Elche fue capaz de ganar al Celta y de rascar un punto de oro en El Sadar ante Osasuna.

Mendoza tiene entre ceja y ceja el Mundial de Chile. Bajó a la sub-20 tras debutar con la sub-21 e incluso ejercitarse a las órdenes de la absoluta con Luis de la Fuente. España está a tres partidos de hacer historia en el Mundial. ‘Rodri’ lo sabe y, como pieza clave de la selección, intentará aportar su granito de arena en búsqueda del sueño.