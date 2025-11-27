Las escuelas infantiles de Elche y la Universidad CEU, entre los distinguidos este año con la Medalla de Plata del Bimil.lenari

Las escuelas infantiles municipales de Elche, la Fundación CIEN y la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, son tres de las entidades que el Ayuntamiento de Elche va a distinguir este año con la Medalla de Plata del Bimil.lenari durante el acto institucional con motivo del 47 aniversario de la Constitución española, que tendrá lugar la próxima semana, concretamente el sábado 6 de diciembre.

Además, se impondrá la Medalla de Plata del Bimil.lenari a la Real Orden de la Dama de Elche y la Asociación de Familias Numerosas de Elche (ASAFAN), así como Joaquín Rocamora, técnico del equipo de balonmano femenino Atticgo Elche, y Francisco González, codirector de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche TEMPE-APSA.

Así lo ha explicado hoy el alcalde de Elche Pablo Ruz después que la Junta de Gobierno Local haya acordado la concesión de las Medallas de Plata del Bimil.lenari de este año.

Ruz ha destacado que se trata de un reconocimiento del Ayuntamiento de Elche a personas, entidades o instituciones de especial relevancia social, económica o cultural o de particular importancia en el desarrollo de los hábitos democráticos en la sociedad ilicitana.

Las cinco escuelas infantiles municipales de Elche están de nuevo de enhorabuena ya que, tras el reconocimiento social que recibieron el pasado día 6 de este mes en la gala de premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó, van a sumar la distinción institucional del Ayuntamiento.

Las Medallas de Plata del Bimil.lenari se van a entregar en un acto institucional que tendrá lugar el sábado de la próxima semana en el Gran Teatro.