El episodio de lluvia deja en Elche cuarenta servicios atendidos por los bomberos y seis en Santa Pola

Las lluvias registradas este jueves dejan hasta ahora un balance de 40 intervenciones de los efectivos de bomberos en Elche y unas seis en Santa Pola.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el pico de las actuaciones se ha registrado a partir de las 13:00 horas.

Los cuarenta servicios atendidos por los bomberos en Elche suponen más de la mitad de las setenta intervenciones que se acumulan hasta el momento en el conjunto de la provincia de Alicante.

Como norma general, la mayor parte de los servicios realizados han sido por achique de agua en garajes y sótanos, así como por asistencia a conductores cuyos vehículos han quedado atrapados en áreas con acumulaciones de agua.

La inestabilidad climatológica ha llevado este jueves a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso naranja por riesgo de lluvia en el sur de la provincia, incluidos los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó (Elche, Crevillent y Santa Pola).

Esa alerta meteorológica pasará este viernes a partir de las 10:00 horas a nivel rojo ante la posibilidad de que se puedan acumular precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en doce horas.

Clases suspendidas en la UMH de Elche

Por otro lado, el riesgo de fuertes lluvias ha llevado a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche a cancelar las clases en los cuatro campus que tiene en la provincia de Alicante.